Между Сахалином и Хоккайдо восстановлено паромное сообщение

Между городами Корсаков на Сахалине и Вакканай на японском острове Хоккайдо возобновилось паромное сообщение.

По данным оператора перевозок - компании "Дальтранссервис", путь в одну сторону на судне "Пингвин-32" составляет порядка 3,5 часа. Поездка в одну сторону для взрослого обойдется в 7,8 тыс. руб., для детей от 6 до 12 лет - 3,9 тыс. руб., а дети до шести лет могут проехать бесплатно.

Как передаёт ТАСС, маршрут популярен у жителей Сахалина и Хоккайдо, а в прошлом году рост перевозок почти троекратно превысил показатели 2016 г., однако предыдущий оператор - "Хоккайдо Сахалин Лайн" - прекратил свою деятельность в связи с тем, что сахалинская сторона не смогла подготовить финансовую документацию.

В этом году навигация продлится до 30 сентября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, связывающего Сахалин с Хабаровским краем.