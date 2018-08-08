Священникам РПЦ отказывают в греческих визах без объяснения причин

Несколько священников РПЦ заявили о том, что им отказали в получении греческой визы без объяснения причин, передает РИА Новости.

Как рассказал настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей, он подавал документы в консульство Греции дважды, но оба раза получил отказ.

Он отметил, что его случай не единственный: кому-то из священников не дали визу вовсе, кому-то - с задержкой.

Священнослужители считают, что это связано с осложнением дипломатических отношений между Россией и Грецией.

Напомним, ранее греческие СМИ сообщили, что Афины вышлют двух российских дипломатов, а еще двоим запретили въезд в страну. В МИД РФ, комментируя ситуацию, пообещали "зеркальный ответ", назвав это "сложившейся практикой".

7 августа стало известно, что Россия высылает из страны двух греческих дипломатов. Еще одному запрещен въезд.