В Челябинске 52 административных здания, 23 дома, два детских сада и школа останутся без холодной воды

Завтра, 9 августа, центр Челябинска отключат от холодного водоснабжения. Без воды останутся 52 административных здания, 23 дома, два детских сада и школа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Воду отключат с 9 до 24 часов для проведения плановых работ на участке, ограниченном улицами Цвиллинга, Коммуны и Карла Маркса.

Как рассказал начальник СП "Горводопровод" Дмитрий Носачев, работы будут проходить на пяти участках. В результате будут заменены семь запорных арматур диаметром от 200 до 500 мм.

"Проведение данных работ обусловлено тем, что центральная часть города наиболее уплотнена и застроена. При аварийных ситуациях, в случае несрабатывания существующей арматуры, происходит увеличение количества отключаемых абонентов. Замена запорной арматуры положительно скажется и на качестве самой услуги водоснабжения", - подчеркнул он.