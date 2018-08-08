Начались кадровые изменения в мэрии Нижнего Тагила: приняты решения по Ленде и Черемных

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда назначен руководителем контрактной службой мэрии. Постановление, датированное 7 августа текущего года, подписал временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как пояснила Накануне.RU начальник отдела по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической работе горадминистрации Галина Кобяк, новая должность для Ленды – дополнительная служебная нагрузка. Чиновник, как и прежде, возглавляет аппарат местной администрации.

При этом заместитель главы города по финансовой политике Евгения Черемных, находящаяся до сентября в отпуске, не вошла в новый в состав работников контрактной службы, призванных планировать и осуществлять закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По мнению наблюдателей из мэрии, есть основания полагать, что по возвращении из отпуска Черемных освободят от должности замглавы по финансово-экономической политике.

Напомним, бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. Из своей прежней команды в новый регион он пока никого не забрал.