Жителя Ижевска, взорвавшего дом по приказу "голосов в голове", будут принудительно лечить

Расследование уголовного дела по факту взрыва жилого дома в Ижевске завершено. Обвиняемого будут принудительно лечить.

Напомним, взрыв газа произошел 9 ноября прошлого года. Вскоре был задержан подозреваемый: им оказался житель этого же дома Алексей Копытов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, он обвиняется в убийстве и покушение на убийство, а также умышленном причинении вреда имуществу. Как показало расследование, в тот день на почве хронического расстройства, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, Копытов отсоединил шланг газовой плиты от трубы газораспределения, после чего закрыл все окна и входную дверь.

Так как в квартире во взрывоопасной концентрации скопился газ, произошло его воспламенение и хлопок, повлекший обрушение подъезда дома. В результате действий Копытова погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 11 человек получили травмы, было полностью уничтожено имущество девяти квартир. Всего признаны потерпевшими 450 человек.

Расследование завершено. По делу утверждено постановление о направлении в суд для применения к Копытову принудительных мер медицинского характера. Как добавили в следствии, семьи, утратившие жилье, обеспечиваются жилыми помещениями за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

Напомним, на допросе Копытов заявил, что сделать это ему приказали "голоса в голове".