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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Жителя Ижевска, взорвавшего дом по приказу "голосов в голове", будут принудительно лечить
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Ижевск дом обрушение (2017) | Фото: vk.com/izhevsk118

Расследование уголовного дела по факту взрыва жилого дома в Ижевске завершено. Обвиняемого будут принудительно лечить.

Напомним, взрыв газа произошел 9 ноября прошлого года. Вскоре был задержан подозреваемый: им оказался житель этого же дома Алексей Копытов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, он обвиняется в убийстве и покушение на убийство, а также умышленном причинении вреда имуществу. Как показало расследование, в тот день на почве хронического расстройства, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, Копытов отсоединил шланг газовой плиты от трубы газораспределения, после чего закрыл все окна и входную дверь.

Ижевск дом обрушение(2017)|Фото: vk.com/izhevsk118

Так как в квартире во взрывоопасной концентрации скопился газ, произошло его воспламенение и хлопок, повлекший обрушение подъезда дома. В результате действий Копытова погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 11 человек получили травмы, было полностью уничтожено имущество девяти квартир. Всего признаны потерпевшими 450 человек.

Ижевск дом обрушение(2017)|Фото: vk.com/izhevsk118

Расследование завершено. По делу утверждено постановление о направлении в суд для применения к Копытову принудительных мер медицинского характера. Как добавили в следствии, семьи, утратившие жилье, обеспечиваются жилыми помещениями за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

Напомним, на допросе Копытов заявил, что сделать это ему приказали "голоса в голове".

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08.08.2018 08:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.11.2017 14:20 Мск
Бречалов: жильцы обрушившегося в Ижевске дома получат новое жилье максимально быстро

Ранее 12.11.2017 13:14 Мск
Обвиняемый во взрыве подъезда жилого дома в Ижевске признался, что сделать это ему приказали голоса

Ранее 11.11.2017 19:57 Мск
Подозреваемый в обрушении дома в Ижевске заключен под стражу

Ранее 11.11.2017 14:37 Мск
СМИ: Подозреваемый в обрушении дома в Ижевске мог устроить взрыв умышленно

Ранее 11.11.2017 11:34 Мск
В разрушенный ижевский дом подключат воду, электричество и газ

Ранее 10.11.2017 22:00 Мск
Более 70 жителей обрушившегося дома в Ижевске получили матпомощь

Ранее 10.11.2017 17:44 Мск
В Ижевске задержан сын хозяйки квартиры обрушившегося дома, в которой произошел хлопок газа

Ранее 10.11.2017 11:28 Мск
Под завалами дома в Ижевске могут оставаться два человека

Ранее 10.11.2017 10:04 Мск
В Ижевске возбудили дело после звонков о "минировании" ПВР, куда были эвакуированы жильцы обрушившегося дома

Ранее 10.11.2017 09:36 Мск
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Жителя Ижевска, взорвавшего дом по приказу "голосов в голове", будут принудительно лечить
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