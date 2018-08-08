СМИ: Путин предложил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению

Американское издание Politico утверждает, что в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин представил главе США Дональду Трампу конкретные инициативы по разоружению, передает ТАСС.

По данным издания, предложения российского лидера предусматривают продление на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США.

Кроме того, упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе.

Документ также затрагивает растущую напряженность в Восточной Европе.

Напомним, Путин встретился с Трампом 16 июля в Хельсинки. После этого пресс-служба Белого дома заявила, что президент России может посетить Вашингтон с официальным визитом уже этой осенью, такое предложение российскому лидеру сделал советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Также сообщалось, что после саммита Трампа и Путина в Хельсинки американская сторона уже начала прорабатывать детали следующей встречи двух президентов.

Однако, по последним данным, новая встреча Путина и Трампа переносится на 2019 год.