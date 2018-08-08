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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
08.08.2018 08:22 Мск (10:22 Екб)
политика | За рубежом
СМИ: Путин предложил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению
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Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки (2018) | Фото: http://kremlin.ru

Американское издание Politico утверждает, что в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин представил главе США Дональду Трампу конкретные инициативы по разоружению, передает ТАСС.
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По данным издания, предложения российского лидера предусматривают продление на 5 лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США.

Кроме того, упоминались, в том числе, ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе.

Документ также затрагивает растущую напряженность в Восточной Европе.

Напомним, Путин встретился с Трампом 16 июля в Хельсинки. После этого пресс-служба Белого дома заявила, что президент России может посетить Вашингтон с официальным визитом уже этой осенью, такое предложение российскому лидеру сделал советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Также сообщалось, что после саммита Трампа и Путина в Хельсинки американская сторона уже начала прорабатывать детали следующей встречи двух президентов.

Однако, по последним данным, новая встреча Путина и Трампа переносится на 2019 год.

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08.08.2018 08:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:22 Екб

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СМИ: Путин предложил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению
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