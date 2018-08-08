В Общественной палате РФ заявили, что Олег Дубровин правомерно совмещает две должности

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Точенов назвал совмещение должностей председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина правомерным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной ОП.

"По основному месту Олег Дубровин является руководителем коммерческой организации, что не входит в перечень ограничения для членства или руководства Общественной палатой Челябинской области. Учитывая вышеизложенное, полагаю, что совмещение должностей осуществляется правомерно", - подчеркнул Точенов.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце мая уволилась гендиректор "Областного телевидения" Светлана Яремчук. Ее место занял председатель Общественной палаты области Олег Дубровин, а Яремчук стала его советником.

В региональной ОП отмечают, что законодательство не запрещает входить в состав Общественной палаты, тем, кто работает в федеральных, региональных или муниципальных организациях — лечебных, образовательных учреждениях и телекомпаниях.

В июне совмещение должностей Дубровиным проверила специальная межкомиссионная рабочая группа по этике, регламенту и урегулированию конфликтов интересов, и пришла к выводу что, это не противоречит законам.

Напомним, в настоящий момент в регионе ведется работа по формированию вертикально интегрированной структуры государственных СМИ. В создаваемый информационный холдинг войдут телеканал ОТВ, сайт www.1obl.ru, радиостанция Business FM Челябинск, телеканал "Восточный экспресс", сайт www.telefakt.ru, издательский дом "Губерния". Возглавил медиахолдинг председатель Общественной палаты области Олег Дубровин.