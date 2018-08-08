В Общественной палате РФ заявили, что Олег Дубровин правомерно совмещает две должности

в этот день
08.08.18
09:28
В Екб.11:28
Оптимизм растет быстрее доходов? Аналитики сообщили о росте зарплат россиян
Будет город-призрак? В Надвоицах останавливают мощности завода Дерипаски
"Корпорация развития" в 2017 году в 17 раз нарастила убыток
Главное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса

Тема дня
Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4833



Новости
08.08.2018 08:10 Мск (10:10 Екб)
общество | Челябинская область
В Общественной палате РФ заявили, что Олег Дубровин правомерно совмещает две должности
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

дубровин олег владимирович председатель общественной палаты челябинской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Точенов назвал совмещение должностей председателя Общественной палаты Челябинской области Олега Дубровина правомерным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной ОП.
Читайте также:

"По основному месту Олег Дубровин является руководителем коммерческой организации, что не входит в перечень ограничения для членства или руководства Общественной палатой Челябинской области. Учитывая вышеизложенное, полагаю, что совмещение должностей осуществляется правомерно", - подчеркнул Точенов.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце мая уволилась гендиректор "Областного телевидения" Светлана Яремчук. Ее место занял председатель Общественной палаты области Олег Дубровин, а Яремчук стала его советником.

В региональной ОП отмечают, что законодательство не запрещает входить в состав Общественной палаты, тем, кто работает в федеральных, региональных или муниципальных организациях — лечебных, образовательных учреждениях и телекомпаниях.

В июне совмещение должностей Дубровиным проверила специальная межкомиссионная рабочая группа по этике, регламенту и урегулированию конфликтов интересов, и пришла к выводу что, это не противоречит законам.

Напомним, в настоящий момент в регионе ведется работа по формированию вертикально интегрированной структуры государственных СМИ. В создаваемый информационный холдинг войдут телеканал ОТВ, сайт www.1obl.ru, радиостанция Business FM Челябинск, телеканал "Восточный экспресс", сайт www.telefakt.ru, издательский дом "Губерния". Возглавил медиахолдинг председатель Общественной палаты области Олег Дубровин.

Другие новости по темам: Олег Дубровин, председатель Общественной палаты Челябинской области, гендиректор ОТВ,
08.08.2018 08:10 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:10 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Общественной палате РФ заявили, что Олег Дубровин правомерно совмещает две должности
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+