Ушло в суд дело экс-министра спорта Прикамья, обвиняемого в краже 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"

Утверждено обвинение по делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха. Ему вменяют кражу 24 млн руб. при реконструкции стадиона "Динамо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В апреле в суд направлено дело экс-заместителя Ляха, Руслана Садченко, которому вменяют соучастие в преступлении.

Напомним, чиновники якобы "увели" по фиктивным бумагам 23 млн 600 тыс. руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности. Тогда в Прикамье наблюдался "министропад": в течение полугода, попав под "уголовки", свои посты потеряли министр связи Евгений Балуев и глава минтранса Алмаз Закиев.