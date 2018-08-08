Ушло в суд дело экс-министра спорта Прикамья, обвиняемого в краже 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


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Ушло в суд дело экс-министра спорта Прикамья, обвиняемого в краже 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"
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Министр спорта Пермского края Павел Лях (2016) | Фото: basketball.perm.ru/

Утверждено обвинение по делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха. Ему вменяют кражу 24 млн руб. при реконструкции стадиона "Динамо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В апреле в суд направлено дело экс-заместителя Ляха, Руслана Садченко, которому вменяют соучастие в преступлении.

Напомним, чиновники якобы "увели" по фиктивным бумагам 23 млн 600 тыс. руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности. Тогда в Прикамье наблюдался "министропад": в течение полугода, попав под "уголовки", свои посты потеряли министр связи Евгений Балуев и глава минтранса Алмаз Закиев.

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08.08.2018 07:57 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:57 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 14:59 Мск
Ушло в суд дело экс-замминистра спорта Прикамья, которому вменяют кражу 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"

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Ушло в суд дело экс-министра спорта Прикамья, обвиняемого в краже 24 миллионов при реконструкции стадиона "Динамо"
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