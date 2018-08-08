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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
08.08.2018 07:50 Мск (09:50 Екб)
политика | В России
Иванов: Кондолиза Райс признала, что Саакашвили сорвался с поводка
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Сергей Иванов (2016) | Фото:

США признали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка", об этом заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Десять лет назад он был вице-премьером РФ, курировавшим оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщил Иванов, Кондолиза Райс, которая в 2008 году занимала пост госсекретаря США, до конфликта не раз уверяла его, что Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

Однако после "пятидневной войны" в приватной беседе она призналась, что это инициатива Саакашвили и что он виновник, заявил Иванов. По словам спецпредставителя президента, "она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка".

Накануне о том, что причиной войны стало поведение Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Также он объяснил, как принималось решение о признании независимости республик, отметив, что "подвешенное состояние" конфликта не могло устроить российское руководство.

То, что ВС РФ не пошли на "разгром Грузии или казнь Саакашвили", как считает Медведев, позволило выйти "на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

В МИД РФ при этом напомнили, что в 2009 году независимая экспертная комиссия, созванная Евросоюзом в 2008 году для расследования обстоятельств войны в Южной Осетии, сочла, что вина за развязывание конфликта лежит на Грузии.

Другие новости по темам: сергей иванов, кондолиза райс, михаил саакашвили, южная осетия
08.08.2018 07:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб

подписка на зен

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Иванов: Кондолиза Райс признала, что Саакашвили сорвался с поводка
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