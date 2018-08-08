Иванов: Кондолиза Райс признала, что Саакашвили сорвался с поводка

США признали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка", об этом заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Десять лет назад он был вице-премьером РФ, курировавшим оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщил Иванов, Кондолиза Райс, которая в 2008 году занимала пост госсекретаря США, до конфликта не раз уверяла его, что Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии.

Однако после "пятидневной войны" в приватной беседе она призналась, что это инициатива Саакашвили и что он виновник, заявил Иванов. По словам спецпредставителя президента, "она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка".

Накануне о том, что причиной войны стало поведение Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Также он объяснил, как принималось решение о признании независимости республик, отметив, что "подвешенное состояние" конфликта не могло устроить российское руководство.

То, что ВС РФ не пошли на "разгром Грузии или казнь Саакашвили", как считает Медведев, позволило выйти "на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

В МИД РФ при этом напомнили, что в 2009 году независимая экспертная комиссия, созванная Евросоюзом в 2008 году для расследования обстоятельств войны в Южной Осетии, сочла, что вина за развязывание конфликта лежит на Грузии.