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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
08.08.2018 07:43 Мск (09:43 Екб)
экономика | В России
СМИ: Нефтяники намерены попросить у Путина 3 трлн
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месторождение имени Виноградова, качалка, добыча (2016) | Фото: ugrapro.ru

Нефтяные компании намерены продолжить обсуждение параметров налогового маневра с президентом России. Очередная встреча по теме может пройти в августе, изменения, о которых отрасль хочет попросить президента, должны дополнительно принести компаниям 3 трлн руб.

Налоговый маневр - поэтапная отмена экспортных пошлин параллельно с ростом НДПИ - одобрен президентом. Однако источники в нефтяных компаниях и федеральные чиновники говорят о дополнительной проработке ряда параметров. Речь идет об акцизах на нефтепродукты, сообщают "Ведомости".

Ожидаемый эффект поправок, которые представители отрасли могут предложить президенту после августовского заседания комиссии по ТЭК, - 3 трлн руб.

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08.08.2018 07:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.07.2018 13:32 Мск
Госдума завершила "налоговый маневр"

Ранее 18.07.2018 17:49 Мск
"Поддержка нефтяников станет адресной": Госдума поддержала завершение "налогового маневра" во втором чтении

Ранее 13.07.2018 15:22 Мск
Совфед одобрил закон о введении НДД на пилотных месторождениях

Ранее 05.07.2018 12:04 Мск
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"Мы даем Правительству кнут, который позволит удержать цены на бензин": Госдума поддержала налоговый эксперимент в нефтянке

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СМИ: Нефтяники намерены попросить у Путина 3 трлн
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