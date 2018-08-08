СМИ: Нефтяники намерены попросить у Путина 3 трлн

Нефтяные компании намерены продолжить обсуждение параметров налогового маневра с президентом России. Очередная встреча по теме может пройти в августе, изменения, о которых отрасль хочет попросить президента, должны дополнительно принести компаниям 3 трлн руб.

Налоговый маневр - поэтапная отмена экспортных пошлин параллельно с ростом НДПИ - одобрен президентом. Однако источники в нефтяных компаниях и федеральные чиновники говорят о дополнительной проработке ряда параметров. Речь идет об акцизах на нефтепродукты, сообщают "Ведомости".

Ожидаемый эффект поправок, которые представители отрасли могут предложить президенту после августовского заседания комиссии по ТЭК, - 3 трлн руб.