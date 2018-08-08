Новый уральский полпред назвал "далеко не идеальным" состояние улиц и тротуаров Екатеринбурга

Недавно назначенный полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел рабочую встречу с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, обсуждалось несколько вопросов.

В частности, Якоб рассказал о реализации стратегического плана развития уральской столицы, отметив, что в настоящее время уделяется серьезное внимание работе городского общественного транспорта. Отдельно он остановился на участии в заявочной кампании ЭКСПО-2025. В свою очередь, Цуканов дал высокую оценку работе органов власти города и региона по подготовке и проведению в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.

"Вместе с тем полпред отметил далеко не идеальное состояние городских улиц и тротуаров. Среди других актуальных для Екатеринбурга задач полномочный представитель президента РФ назвал улучшение экологической ситуации. Кроме того, Николай Цуканов обратил особое внимание на подготовку к отопительному сезону объектов социальной сферы и городской инфраструктуры, а также коммунальной техники", - сообщили в пресс-службе.

В ходе обсуждения вопросов градостроительной политики полпред подчеркнул важность учета мнения населения при принятии решений, как по точечной, так и по комплексной застройке. Отдельно обсуждался ход подготовки к выборам в городскую думу. Цуканов акцентировал внимание на обеспечении готовности избирательных участков и организации работы избирательных комиссий, отметив, что необходимо создать все условия для свободного волеизъявления граждан.

Напомним, ранее кандидаты на пост главы Екатеринбурга критиковали мэрию за точечную застройку и благоустройство города.