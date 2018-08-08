Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 8 августа.

Так, новый курс доллара США составляет 63,5425 рублей.

В свою очередь, курс евро составил 73,5632 рублей.

На прошлой неделе, как сообщало Накануне.RU, российский рубль упал до двухнедельного минимума. Это произошло после того, как американские сенаторы предложили санкции в отношении нового суверенного долга России.

Напомним также, что в июле, в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа доллар и евро подешевели до 62,01 и 72,74 руб. соответственно.