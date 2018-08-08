СМИ узнали подробности американского законопроекта о новых санкциях против России

Стали известны параметры законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Документ подготовлен республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. Большая часть проекта закона касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. От него требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против Москвы — от CAATSA до "акта Магнитского", создать в американском правительстве "санкционный координационный офис" для договоренностей с Евросоюзом о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы президента России Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством—спонсором терроризма".

Документ содержит и целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. В основном все это выглядит как внутриполитический американский проект, в котором Россия для его авторов более или менее второстепенна в сравнении с президентом США, который слишком мягок к России, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, американские сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.