МИД РФ: Восстановление антииранских санкций направлено на срыв СВПД

Восстановление американских санкций против Ирана направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), о выходе из которого в одностороннем порядке Вашингтон объявил 8 мая. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, указ о мерах против Тегерана был подписан ранее на этой неделе президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме это объяснили противостоянием "агрессии иранского режима".

Российский МИД выразил "глубокое разочарование" действиям Вашингтона, назвав их ярким примером продолжения практики нарушения норм международного права.

"Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с нынешними рестрикциями США против Ирана", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В МИД РФ также подтвердили приверженность Москвы к СВПД, подчеркнув, что план "полностью оправдывает себя", так как "доказал свою эффективность" и "обладает достаточным запасом прочности".

"Будем делать всё необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД, — говорится в сообщении. — Соответствующие меры защиты торгово-экономического сотрудничества с Ираном предпринимаются нами на национальном уровне".

Напомним, 8 мая Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях соглашения.