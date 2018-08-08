Назван уровень зарплаты на Среднем Урале

Стала известна средняя зарплата в Свердловской области в июле 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловскстате, она составила 40 тыс. 338 руб. С начала текущего года зарплата увеличилась почти 3,5 тыс. руб. А с июля прошлого года она стала больше на 7,7%.

Больше всех платят работникам финансовой и страховой сфер (62,2 тыс. руб.). Научные исследователи разработчики получают по 61,6 тыс. руб., специалисты в области информации и связи - 51,8 тыс. руб., в области образования - 48,3 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты зарегистрированы в сфере сельского и лесного хозяйства, рыболовства - 26,7 тыс. руб., в сфере административных и сопутствующих услуг - 24,8 тыс. руб. и в сфере гостиниц и предприятий общественного питания - 21,1 тыс. руб.