Американский генерал подверг сомнению ядерные возможности России

Америка надёжно защищена от любого ядерного оружия, заявил председатель Стратегического командования США генерал Джон Хайтен.

Как сообщает "РИА Новости", он, в частности, подверг сомнению ядерные возможности России.

"Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти [стратегические] подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США, — прим.) — вы ничего не можете с ними сделать", — отметил Хайтен, подчеркнув, что американское сдерживание "остаётся вне конкуренции".

Генерал добавил, что Вашингтон может "доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Глава государства рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс, а также о ракетном комплексе "Авангард". Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.