Советник Трампа: Антииранские санкции будут жёсткими

Американские санкции против Тегерана начали работать до их официального вступления в силу, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении антииранских санкций. В его администрации такие меры объяснили противостоянием "агрессии Тегерана".

По словам Болтона, введённые меры будут жёсткими.

"Мы думаем, что санкции, которые мы ввели ночью, на самом деле начали оказывать воздействие уже в мае, когда президент вышел из несовершенной ядреной сделки", — передаёт Газета.ru его слова, сказанные в интервью Fox News.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Евросоюз заявил о намерении блокировать с 7 августа действие американских санкций против Тегерана для защиты европейских компаний.

При этом, по мнению Болтона, антииранские меры Вашингтона не испортили отношения США и ЕС.