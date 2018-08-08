На трех улицах Екатеринбурга запретят парковку

До конца года власти Екатеринбурга запретят оставлять и парковать транспорт на трёх участках дороги.

Как сообщает официальный портал города, такое решение принято после обращений жителей города. Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" появятся на следующих участках: улица Красноармейская (от Декабристов до Тверитина), улица Щербакова (от Самолетной до Лыжников) и внутриквартальный проезд от улицы Сыромолотова до здания № 19а по Сыромолотова.

Как ожидается, после запрета увеличится пропускная способность на данных отрезках улиц.