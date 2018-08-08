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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
08.08.2018 03:37 Мск (05:37 Екб)
политика | В России
Производители предупредили о росте цен на мясную продукцию
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(2004) | Фото

Крупные мясопереработчики России заявляют о резком росте цен на сырье.
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По словам производителей колбас и мясной продукции, это может привести к росту цен продукцию. Как говорят в Национальном союзе мясопереработчиков, несмотря на то, что спрос на мясо летом традиционно повышенный, оптовые цены растут быстрее и более неконтролируемо, чем в прошлые годы.

Так, свиная лопатка подорожала с начала года на 53%, тогда как в прошлом году цена за тот же период выросла лишь на 17%. Кроме того, увеличились сроки поставок мяса, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, невзирая на договор.

По словам экспертов, мясо дорожает по нескольким причинам: рост цен на корма, запрет на импорт продукции из Бразилии, вспышка африканской чумы свиней и аномальная жара в Центральной России.

Также производители мясной продукции жалуются на то, что производство стало убыточным. В случае если оптовые цены на свинину не упадут, покупатели будут платить за колбасу и полуфабрикаты из мяса на 5-12% больше, сообщает Lenta.ru.

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08.08.2018 03:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
05:37 Екб

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Производители предупредили о росте цен на мясную продукцию
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