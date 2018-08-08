Производители предупредили о росте цен на мясную продукцию

Крупные мясопереработчики России заявляют о резком росте цен на сырье.

По словам производителей колбас и мясной продукции, это может привести к росту цен продукцию. Как говорят в Национальном союзе мясопереработчиков, несмотря на то, что спрос на мясо летом традиционно повышенный, оптовые цены растут быстрее и более неконтролируемо, чем в прошлые годы.

Так, свиная лопатка подорожала с начала года на 53%, тогда как в прошлом году цена за тот же период выросла лишь на 17%. Кроме того, увеличились сроки поставок мяса, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, невзирая на договор.

По словам экспертов, мясо дорожает по нескольким причинам: рост цен на корма, запрет на импорт продукции из Бразилии, вспышка африканской чумы свиней и аномальная жара в Центральной России.

Также производители мясной продукции жалуются на то, что производство стало убыточным. В случае если оптовые цены на свинину не упадут, покупатели будут платить за колбасу и полуфабрикаты из мяса на 5-12% больше, сообщает Lenta.ru.