Сами Насери опроверг получение травмы в драке в Москве

в этот день
08.08.18
05:21
В Екб.07:21
Оптимизм растет быстрее доходов? Аналитики сообщили о росте зарплат россиян
Будет город-призрак? В Надвоицах останавливают мощности завода Дерипаски
"Корпорация развития" в 2017 году в 17 раз нарастила убыток
Главное
Медведев назвал Южную Осетию и Донбасс "разными историями"

Тема дня
Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
БЭМЗ тихо погибает. Объявлены сокращения, сотрудники сами перестают работать
Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
В Госдуме назвали провокацией взрыв у здания Пенсионного фонда в Калуге
Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию
"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4816



Новости
08.08.2018 03:33 Мск (05:33 Екб)
общество | Центральный ФО
Сами Насери опроверг получение травмы в драке в Москве
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Сами Насери (2018) | Фото: соцсети

Французский актер Сами Насери заявил, что у него нет травмы головы в результате драки в караоке-баре в Москве.
Читайте также:

Актер на своей странице в Facebook написал: "спасибо всем за то, что не передавали недавнюю дезинформацию о моей так называемой черепно-мозговой травме после так называемой драки в русском караоке". При этом Насери отметил, что чувствует себя хорошо.

Ранее в московском главке МВД и территориальном отделе полиции сообщили, что актера после избиения госпитализировали в НИИ им. Склифовского с закрытой черепно-мозговой травмой.

Главный офтальмолог учреждения Владимир Нероев рассказал, что Насери получил тяжелую травму и был успешно прооперирован. Источники в полиции заявили, что задержали подозреваемых в избиении актера, им могут предъявить обвинение, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что звезду франшизы "Такси" в ночь на 5 августа избили в одном из клубов Москвы. Актер отдыхал там вместе с братом: инцидент якобы случился в результате конфликта с другим посетителем заведения, который ударил Насери по лицу. В результате артист обратился в НИИ имени Склифосовского.

Другие новости по темам: Сами Насери, драка
08.08.2018 03:33 Мск | Денис Линов
05:33 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.08.2018 21:39 Мск
Названа причина драки с участием французского актера Сами Насери

Ранее 07.08.2018 14:33 Мск
Московская полиция выяснит обстоятельства избиения звезды фильмов "Такси"

Ранее 07.08.2018 12:15 Мск
Скандальная звезда фильмов "Такси" получил по лицу в ночном клубе Москвы








Добавить комментарий:

Сами Насери опроверг получение травмы в драке в Москве
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+