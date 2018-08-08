Сами Насери опроверг получение травмы в драке в Москве

Французский актер Сами Насери заявил, что у него нет травмы головы в результате драки в караоке-баре в Москве.

Актер на своей странице в Facebook написал: "спасибо всем за то, что не передавали недавнюю дезинформацию о моей так называемой черепно-мозговой травме после так называемой драки в русском караоке". При этом Насери отметил, что чувствует себя хорошо.

Ранее в московском главке МВД и территориальном отделе полиции сообщили, что актера после избиения госпитализировали в НИИ им. Склифовского с закрытой черепно-мозговой травмой.

Главный офтальмолог учреждения Владимир Нероев рассказал, что Насери получил тяжелую травму и был успешно прооперирован. Источники в полиции заявили, что задержали подозреваемых в избиении актера, им могут предъявить обвинение, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что звезду франшизы "Такси" в ночь на 5 августа избили в одном из клубов Москвы. Актер отдыхал там вместе с братом: инцидент якобы случился в результате конфликта с другим посетителем заведения, который ударил Насери по лицу. В результате артист обратился в НИИ имени Склифосовского.