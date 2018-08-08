Стоимость бензина могут взять под госрегулирование

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести регулирование со стороны государства цен на бензин и дизельное топливо.

Как предусматривается документом, с начала 2019 года правительство РФ сможет устанавливать предельную цену на топливо. Это позволит защитить автомобилистов от значительных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, основной рост топливных цен на АЗС пришелся на май, хотя увеличиваться они начали еще в апреле. Производители, напомним, согласились "заморозить" цены на бензин на уровне 30 мая. По данным Росстата, стоимость бензина в России в последний месяц не увеличивается.