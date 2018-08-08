Беременная жительница Хакассии скончалась через час после приезда "скорой"

Беременная жительница Черногорска скончалась после того, как ее отказалась госпитализировать бригада скорой помощи из-за неверно поставленного диагноза.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР республики, 2 августа 30-летняя женщина пожаловалась на боли в области сердца и онемение руки и попросила супруга вызвать медиков. Прибывшие врачи поставили ей диагноз "грудной остеохондроз с корешковым синдромом".

Женщину не госпитализировали, а рекомендовали обратиться к участковому терапевту. Через час жительница Хакассии умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По данному факту заведено уголовное дело. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.