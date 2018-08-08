Получение российского гражданства могут упростить

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий президента страны полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранцев, которые имеют право получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О гражданстве РФ". Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, инициатива "позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима", пишет газета "Известия", пишет газета "Известия".

В конце июня Владимир Путин предоставил российское гражданство пострадавшей при обстреле в Алеппо уроженке Украины Ирине Баракат.