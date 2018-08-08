СМИ: В астраханском детсаду связывали воспитанников

Няни одного из частных детских садов Астрахани связывали воспитанников пеленками, чтобы дети быстрее засыпали и не ворочались.

Кроме того, малыши лежали "валетом", так как места в дошкольном учреждении для дополнительных кроваток не хватало. Детский сад находится на улице 1-я Персиковая и называется "Полина". За свои услуги детсад просит 3,5 тыс. руб. О ситуации в детском саду рассказала Наталья, которая устроилась туда на работу няней.

По словам женщины, детей запирали в комнате, при этом воспитатель в детсаду отсутствовал. Были лишь няни, у которых другие обязанности. Детей в комнате находилось не меньше 12. Они лежали в детских кроватках по двое, "валетом" и были связаны пеленками — в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно. Наталья сняла происходящее на камеру телефона.

Пытаясь найти автора видео, руководство детсада начало проверять мобильные телефоны у персонала. Новая сотрудница, которая и сняла ролик, отказалась показывать снимки с гаджета, за что Наталью и уволили.

По словам руководства детсада, вся ситуация — проделки конкурентов, желающих убрать "Полину" с "рынка", ведь это единственный детский сад в районе. Кроме того, он предоставляет услуги по самым низким ценам, сообщает телеканал "360".