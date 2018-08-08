Устроивший пьяный дебош якутский чиновник отстранен от выборов в парламент

В Якутии заместитель генерального директора ГУП ЖКХ Якутии Юрий Садовников исключен из списка кандидатов в народные депутаты шестого созыва.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии "Единая Россия", решение об этом было принято на внеочередном заседании "ЕР". Такова реакция на действия, "дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам", - сообщил секретарь регионального отделения "Единой России" Сахамина Афанасьева.

Отмечается, что Садовников не является членом "ЕР", а шел на выборы как сторонник партии.

Напомним, в соцсетях появилось видео с кадрами инцидента, произошедшего 5 августа в гостиничном номере пилотов авиакомпании "Полярные авиалинии" в Усть-Нере Оймяконского улуса. Отмечается, что скандал устраивает заместитель генерального директора ГУП ЖКХ РС(Я), народный депутат республики по Колымо-Индигирской региональной группе Юрий Садовников, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что Садовников весь вечер пил, а потом вломился в соседний номер, где поселись летчики - экипаж вертолета Ми-8. Садовников предложил им выпить с ним, однако пилоты отказались.