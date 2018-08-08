Мать Скрипаля решила навестить сына в Великобритании

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы встретиться с сыном.

Об этом сообщила его племянница Виктория, которая намерена сопровождать мать Скрипаля во время поездки. При этом она не исключила, что ей в очередной раз откажут в визе, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, племянница Сергея Скрипаля заявила, что устроилась на работу для получения британской визы.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Расследование дела об отравлении Скрипалей обошлось британским налогоплательщикам в 7,5 млн фунтов (около 8,5 млн евро).