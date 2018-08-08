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Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4833



Новости
08.08.2018 07:41 Мск (09:41 Екб)
политика | В России
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
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митинг, КПРФ, пенсионная &quot;реформа&quot;, Екатеринбург, 28 июля (2018) | Фото:Накануне.RU

Правительство РФ надо отправить в отставку из-за шокового для населения повышения пенсионного возраста. В свою очередь президент тоже должен разделить ответственность перед народом. Такого мнения придерживаются 79,1% читателей Накануне.RU.

На вопрос: "Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?" – большинство читателей Накануне.RU ответили утвердительно. Более того, они призвали бы к ответу президента.

"Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом", - такой вариант ответа выбрали 79,1% или 3 тыс. 779 человек.

18,1% читателей считают, что лишь Правительство заслуживает отставки за свою "реформу", которая отражает полную некомпетентность чиновников.

Лишь 2,7% полагают, что на такую меру пришлось бы пойти любому правительству.

Удар по рейтингу Владимира Путина стал большой неожиданностью для инициаторов пенсионной "реформы", считает директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"По ситуации на конец июля такой результат был предсказуем. Но на момент запуска реформы расчет делался на то, что рейтинг Владимира Путина – тефлоновый. Было ясно, что по Правительству эта инициатива ударит. Правда, не ожидали, что настолько сильно. Поэтому сначала инициативу озвучил Дмитрий Медведев, притом, заметьте, он тоже сейчас в стороне. Инициативу продвигают профильные вице-премьеры. И совершенно не ожидалось, что негатив затронет президента, это показало снижение рейтинга доверия и вообще всех рейтингов вплоть до уровня 2011 г, когда она испытывала серьезный кризис легитимности", - поделился своим мнением с Накануне.RU политолог.

По его словам, сейчас падение рейтинга заморожено, но что будет происходить осенью, когда люди выйдут из летней спячки, очень большой вопрос.

митинг против повышения пенсионного возраста, Москва(2018)|Фото: Накануне.RU

Владимир Путин дистанцировался от резонансного вопроса и стал "переговорной стороной" между Правительством и критиками "реформы", заметил депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России (КТР) Олег Шеин.

"Правительство не является переговорной стороной, потому что они инициаторы и они совершенно оголтело проводят эту линию, причем без обсуждения всяких контраргументов. С этими людьми невозможно вести разговор. Дума не обладает субъектностью, поскольку субъектностью не обладает "Единая Россия". Президент и Администрация президента является единственной стороной, которая для нас представляет переговорную сторону", - заявил Олег Шеин Накануне.RU.

При этом желание населения отправить в отставку Правительство – вполне естественно, добавил политолог Павел Салин.

"Нынешнее правительство – правительство технократов, изначально прогнозировалось, что оно проводит непопулярные реформы и уходит в отставку, но не сейчас, а через 2-3 года. Поэтому изначально и позиционировалось, что это инициатива Правительства, чтобы недовольство населения концентрировалось именно на Правительстве. Наша политсистема – это пирамида с перевернутым основанием, она держится на узкой точке – на рейтинге Владимира Путина. Не будет рейтинга, не будет политсистемы", - считает Павел Салин.

"История с повышением пенсионного возраста – это попытка сломать хребет общества, - добавил Олег Шеин. - Это наглая, беспрецедентное по своим масштабам стремление большую часть населения оставить без пенсии. Правительство является представителем крупного капитала, оно не для себя любимого это все проводит, а чтобы корпорации меньше платили налогов, как неизбежное следствие – ликвидация разных социальных обязательств государства".

Депутат Госдумы напомнил о предложении Максима Орешкина отменить пенсии самозанятым и о законопроекте министра труда Максима Топилина, позволяющем увольнять работников, нанятых ИП, без обоснования.

"Фактически речь идет о введении диктатуры капитала. Правительство объявило такой крестовый поход против остатков социального законодательства в стране, поэтому, конечно, такое правительство работать не должно", - добавил Олег Шеин.

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08.08.2018 07:41 Мск | Анна Смирнова
09:41 Екб

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Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
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