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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Прокуратура не дала лингвистическое заключение ветерану по заявлению протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
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коллаж, Николай Рябчевский, Владимир Ленин (2018) | Фото: Накануне.RU

Уральский ветеран Николай Рябчевский, который судится "за Ленина", до сих пор не получил ответа на свой запрос в прокуратуру по лингвистической экспертизе высказываний его оппонента - протоиерея Евгения Попиченко, который, агитируя за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".

Николай Рябчевский, после того, как суд отказал ему в удовлетворении иска, сделал запрос к областному прокурору Сергею Охлопкову, чтобы проверить высказывание Евгения Попиченко уже по уголовному кодексу, по статье 282 "разжигание ненависти к социальной группе". Дело передали простому участковому.

"Следы затерялись в райотделе полиции №9. Туда должен поступить ответ эксперта на запрос", - сообщил полковник Николай Рябчевский корреспонденту Накануне.RU.

По его словам, 7 августа он был в 9 отделении милиции. "Я пришел узнать, есть ли ответ эксперта, мне сказали, что он в 4 отделении полиции, и вот целый день я его разыскиваю. Экспертов в областной прокуратуре не нашлось, чтобы проверить лингвистику, они направили дело участковому уполномоченному Антону Анискину. Что он написал - я не знаю, сейчас звоню, разыскиваю его, ответа нет".

Николай Рябчевский, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам ветерана, у него сложилось ощущение, что его просто отсылают из кабинета в кабинет с желанием, чтобы он сдался и просто забрал документы: "Связываться с церковью никто в органах просто не хочет", - такой вывод сделал ветеран.

"Брать на себя ответственность никто не хочет. Но это вызывает отторжение к социальной прослойке духовенства вообще. Когда смотришь, на каких самолетах летает сам святейший... Сам Попиченко продолжает работать, его никто не наказывал, внутри РПЦ его все поддерживают, я так понимаю", - рассказывает ветеран.

Напомним, в апреле этого года общественный деятель, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества", ветеран Вооруженных сил Николай Рябчевский подал иск в суд, пытаясь встать на защиту Ленина. Он сам представлял себя в суде на основании того, что в статье 152 ГК РФ указано, что по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. Поводом для защиты Ленина стало заявление протоиерея Евгения Попиченко - он в эфире телеканала "Союз", агитируя за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".

Интересно, что противоположная точка зрения на создателя советского государства со стороны духовного лица, а именно протоиерея Андрея Федосова, спровоцировала скандал в РПЦ. Отец Андрей подвергся церковному суду и был запрещен в служении на полгода за то, что уважительно отозвался о Ленине в своем видеоблоге и посетил Мавзолей.

Другие новости по темам: Николай Рябчевский, суд, Ленин, Гитлер, апелляция, Евгений Попиченко, СССР, Великая Отечестванная война
08.08.2018 08:19 Мск | Екатеринбург | Елена Кирякова
10:19 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 09:12 Мск
Ветеран из Екатеринбурга обратился к прокурору из-за сравнения Ленина с Гитлером

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Ранее 04.03.2018 15:12 Мск
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером







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Прокуратура не дала лингвистическое заключение ветерану по заявлению протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
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