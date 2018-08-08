Прокуратура не дала лингвистическое заключение ветерану по заявлению протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером

Уральский ветеран Николай Рябчевский, который судится "за Ленина", до сих пор не получил ответа на свой запрос в прокуратуру по лингвистической экспертизе высказываний его оппонента - протоиерея Евгения Попиченко, который, агитируя за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".

Николай Рябчевский, после того, как суд отказал ему в удовлетворении иска, сделал запрос к областному прокурору Сергею Охлопкову, чтобы проверить высказывание Евгения Попиченко уже по уголовному кодексу, по статье 282 "разжигание ненависти к социальной группе". Дело передали простому участковому.

"Следы затерялись в райотделе полиции №9. Туда должен поступить ответ эксперта на запрос", - сообщил полковник Николай Рябчевский корреспонденту Накануне.RU.

По его словам, 7 августа он был в 9 отделении милиции. "Я пришел узнать, есть ли ответ эксперта, мне сказали, что он в 4 отделении полиции, и вот целый день я его разыскиваю. Экспертов в областной прокуратуре не нашлось, чтобы проверить лингвистику, они направили дело участковому уполномоченному Антону Анискину. Что он написал - я не знаю, сейчас звоню, разыскиваю его, ответа нет".

По словам ветерана, у него сложилось ощущение, что его просто отсылают из кабинета в кабинет с желанием, чтобы он сдался и просто забрал документы: "Связываться с церковью никто в органах просто не хочет", - такой вывод сделал ветеран.

"Брать на себя ответственность никто не хочет. Но это вызывает отторжение к социальной прослойке духовенства вообще. Когда смотришь, на каких самолетах летает сам святейший... Сам Попиченко продолжает работать, его никто не наказывал, внутри РПЦ его все поддерживают, я так понимаю", - рассказывает ветеран.

Напомним, в апреле этого года общественный деятель, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества", ветеран Вооруженных сил Николай Рябчевский подал иск в суд, пытаясь встать на защиту Ленина. Он сам представлял себя в суде на основании того, что в статье 152 ГК РФ указано, что по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. Поводом для защиты Ленина стало заявление протоиерея Евгения Попиченко - он в эфире телеканала "Союз", агитируя за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".

Интересно, что противоположная точка зрения на создателя советского государства со стороны духовного лица, а именно протоиерея Андрея Федосова, спровоцировала скандал в РПЦ. Отец Андрей подвергся церковному суду и был запрещен в служении на полгода за то, что уважительно отозвался о Ленине в своем видеоблоге и посетил Мавзолей.