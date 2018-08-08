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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 5


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Бывшая сотрудница мэрии Ноябрьска в борьбе за дочь дошла до прокурора Ямала
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ребенок, родители, изъятие детей (2017) | Фото: habinfo.ru

Бывшая сотрудница мэрии Ноябрьска Евгения М. (данные изменены) продолжает борьбу за 11-летнюю дочь, которую отобрал у нее после расставания бывший муж. Женщина пожаловалась прокурору Ямала Александру Герасименко на то, что девочку якобы избивали, пока она жила в новой семье отца, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе женщина пишет, что ее дочь систематически избивали с января по конец апреля этого года. 29 апреля она забрала дочь и перевезла ее к себе в Тюмень. После обследования ребенку поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника". Тяжесть вреда здоровью девочки неизвестна из-за того, что не готова соответствующая экспертиза.

Мать заявила в полицию о страданиях дочери, силовики проводили проверку, которая 29 мая кончилась отказом в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, говорит заявительница в жалобе. Девочку трижды допрашивали полицейские Губкинского, где она жила с отцом, а также Тюмени. Женщина обжаловала отказ в возбуждении дела в прокуратуре Губкинского. Ей отказали, что бывшая чиновница считает несправедливым, полагая, что учтены не все показания девочки.

В своей жалобе она просит "отменить постановления и провести нужные действия с учетом указанных обстоятельств, а также принять законное решение по факту проверки". Кроме того, она готовит иск об определении места жительства дочери с ней.

Напомним, эта история началась в октябре 2014 года. Тогда у чиновницы Ноябрьска отобрали шестилетнюю дочь. После того, как она разошлась с супругом, мужчина решил отобрать ребенка. Он обратился в органы опеки и мэрию города, после чего, как уверяет мать, "тандем" из этих структур смог забрать у нее девочку.

Активисты "Всероссийского родительского сопротивления" отмечают, что эта история соответствует изъятию по "западному образцу": представители органов опеки по обращению отца девочки устроили "марафон ежедневного хождения" в школу к ребенку, подсовывая ей в карманы записки с номерами телефонов доверия и науськивая на маму. В итоге у девочки случился нервный срыв и она попала в больницу. При выписке органы опеки вместе с полицейскими отобрали ребенка у матери.

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08.08.2018 08:16 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
10:16 Екб

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Бывшая сотрудница мэрии Ноябрьска в борьбе за дочь дошла до прокурора Ямала
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