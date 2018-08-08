Бывшая сотрудница мэрии Ноябрьска в борьбе за дочь дошла до прокурора Ямала

Бывшая сотрудница мэрии Ноябрьска Евгения М. (данные изменены) продолжает борьбу за 11-летнюю дочь, которую отобрал у нее после расставания бывший муж. Женщина пожаловалась прокурору Ямала Александру Герасименко на то, что девочку якобы избивали, пока она жила в новой семье отца, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе женщина пишет, что ее дочь систематически избивали с января по конец апреля этого года. 29 апреля она забрала дочь и перевезла ее к себе в Тюмень. После обследования ребенку поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника". Тяжесть вреда здоровью девочки неизвестна из-за того, что не готова соответствующая экспертиза.

Мать заявила в полицию о страданиях дочери, силовики проводили проверку, которая 29 мая кончилась отказом в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, говорит заявительница в жалобе. Девочку трижды допрашивали полицейские Губкинского, где она жила с отцом, а также Тюмени. Женщина обжаловала отказ в возбуждении дела в прокуратуре Губкинского. Ей отказали, что бывшая чиновница считает несправедливым, полагая, что учтены не все показания девочки.

В своей жалобе она просит "отменить постановления и провести нужные действия с учетом указанных обстоятельств, а также принять законное решение по факту проверки". Кроме того, она готовит иск об определении места жительства дочери с ней.

Напомним, эта история началась в октябре 2014 года. Тогда у чиновницы Ноябрьска отобрали шестилетнюю дочь. После того, как она разошлась с супругом, мужчина решил отобрать ребенка. Он обратился в органы опеки и мэрию города, после чего, как уверяет мать, "тандем" из этих структур смог забрать у нее девочку.

Активисты "Всероссийского родительского сопротивления" отмечают, что эта история соответствует изъятию по "западному образцу": представители органов опеки по обращению отца девочки устроили "марафон ежедневного хождения" в школу к ребенку, подсовывая ей в карманы записки с номерами телефонов доверия и науськивая на маму. В итоге у девочки случился нервный срыв и она попала в больницу. При выписке органы опеки вместе с полицейскими отобрали ребенка у матери.