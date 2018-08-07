Названа причина драки с участием французского актера Сами Насери

СМИ назвали причину драки с участием французского актера, звезды фильмов "Такси" Сами Насери в московском караоке-баре Voice.



Сообщается, что конфликт начался из-за микрофона для караоке, который не поделил Насери и другой посетитель заведения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, московская полиция начала проверку по факту избиения французского актера.

Ранее сообщалось, что звезду франшизы "Такси" в ночь на 5 августа избили в одном из клубов Москвы. Актер отдыхал там вместе с братом: инцидент якобы случился в результате конфликта с другим посетителем заведения, который ударил Насери по лицу. В результате артист обратился в НИИ имени Склифосовского.