В Чечне членам банды Басаева и Хаттаба дали пожизненные тюремные сроки

Верховный суд Чечни приговорил к пожизненным тюремным срокам двух боевиков, которые в 1999 году воевали против российских правительственных войск - Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева.

Следствие установило, что в середине сентября 1999 года они вступили в банду Басаева и Хаттаба и уже 4 октября в районе станицы Червленной совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Министерства обороны России, сообщили Накануне.RU в СКР.

В результате нападения 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести.