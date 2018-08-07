Суд арестовал все квартиры и загородное ранчо Петросяна и Степаненко

Хамовнический районный суд Москвы арестовал всю недвижимость Елены Степаненко и Евгения Петросяна, передает ТАСС.

Среди имущества - 6 квартир в столице и загородный дом площадью 3 тыс. квадратных метров.

Супруги могут жить в квартирах и доме, но продавать их не могут.

Ранее Степаненко указала в исковом заявлении о разделе имущества с супругом произведения искусства.

Степаненко просит взыскать с Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей. Как ранее сообщало Накануне.RU, Хамовнический суд Москвы закрыл от СМИ процесс по разводу и разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, артистка ранее обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом.