Украине нужно прекратить и автобусное сообщение с Россией, - зампостпреда Порошенко

07.08.2018 18:29 Мск | Евгений Чернышёв

20:29 Екб





Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter

Добавить комментарий:

Украине нужно прекратить и автобусное сообщение с Россией, - зампостпреда Порошенко