Украине нужно прекратить и автобусное сообщение с Россией, - зампостпреда Порошенко

Первый заместитель постпреда украинского президента Петра Порошенко в несуществующей "автономной республике Крым" Изет Гданов заявил, что нужно прекратить и автобусное сообщение с Россией.
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Он назвал "однозначно правильным решением" прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Как сообщало Накануне.RU, об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. При этом решения еще не принято. Однако на Украине сразу резко раскритиковали идею отменить поезда в Россию.
"Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", – написал Гданов в Facebook.