Антииранскими санкциями Трамп пытается добиться "мира во всём мире"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал введение первого пакета антииранских санкций. Как передаёт Infox, американский лидер заявил, что требует "мира во всём мире - не меньше".

Все, кто продолжит вести дела с Ираном, могут не рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с США. С сегодняшнего дня в соответствии с указом американского президента ограничены торговля драгметаллами, алюминием, сталью и углем, операции с валютой и суверенным долгом.

Второй, более жёсткий пакет санкций, предусматривающий блокаду экспорта иранской нефти, должен вступить в силу в ноябре.

Отметим, что указанные санкции уже привели к разладу между США и Евросоюзом, который вознамерился блокировать их исполнение.