Водитель жаловался на усталость и пил энергетик. На Южном Урале возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с микроавтобусом

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ашинском районе, где микроавтобус врезался в фуру. В результате аварии погибли два человека, еще семеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказали пассажиры микроавтобуса, водитель жаловался на усталость и во время остановок употреблял энергетические напитки.

Напомним, ДТП произошло рано утром 5 августа на 1557 километре федеральной автотрассы в Ашинском районе. Водитель микроавтобуса "ИВЕКО" столкнулся с впереди идущим грузовиком "MAN". В результате аварии смертельные травмы получил водитель микроавтобуса и пассажир - мужчина 1986 года рождения.

По словам собственника микроавтобуса, он передал его индивидуальному предпринимателю для перевозки пассажиров. Поездки осуществлялись по заказу через сервис одного из перевозчиков.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц". Расследование уголовного дела контролирует Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области.