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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
07.08.2018 16:19 Мск (18:19 Екб)
общество | Тюменская область
"Меня не так поняли": Децл извинился перед тюменскими полицейскими за обвинения в вымогательстве взятки
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Децл Кирилл Толмацкий (2015) | Фото:GoodnewsTV/YouTube

Известный певец Кирилл Толмацкий, он же Децл, извинился перед сотрудниками тюменской полиции за то, что ранее обвинил их в вымогательстве взятки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я бы хотел публично извиниться перед тюменским ОМОНом и местными правоохранительными органами за твит, вызвавший волну странных публикаций в СМИ. На самом деле, я хотел вас похвалить за своевременную реакцию на жалобы жителей, пресса как всегда вывернула всё с ног на голову", - написал музыкант в своем Twitter.

Напомним, ранее Толмацкий заявил, что во время его вечернего выступления к нему подошли сотрудники полиции в окружении ОМОНа и якобы потребовали 20 тыс. руб. за разрешение петь после 22.00, то есть в "тихий час".

В частности, Толмацкий сообщил следующее: "Вернулся домой с гастролей, клоака в своём стиле. 4 августа выступал на открытой площадке в Тюмени. Так вот, полиция с ОМОНом приехали ровно в 23.00, с автозаками, просили 20 тыс. руб., дабы мы могли продолжить. Мне интересно, сколько клоака платит басманному УВД?" - написал музыкант в своем Twitter.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU заявили, что из-за позднего концерта был составлен административный материал, который передали в комиссию.

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07.08.2018 16:19 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:19 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.08.2018 16:06 Мск
Децл заявил о вымогательстве взятки со стороны тюменской полиции








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"Меня не так поняли": Децл извинился перед тюменскими полицейскими за обвинения в вымогательстве взятки
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