"Меня не так поняли": Децл извинился перед тюменскими полицейскими за обвинения в вымогательстве взятки

Известный певец Кирилл Толмацкий, он же Децл, извинился перед сотрудниками тюменской полиции за то, что ранее обвинил их в вымогательстве взятки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я бы хотел публично извиниться перед тюменским ОМОНом и местными правоохранительными органами за твит, вызвавший волну странных публикаций в СМИ. На самом деле, я хотел вас похвалить за своевременную реакцию на жалобы жителей, пресса как всегда вывернула всё с ног на голову", - написал музыкант в своем Twitter.

Напомним, ранее Толмацкий заявил, что во время его вечернего выступления к нему подошли сотрудники полиции в окружении ОМОНа и якобы потребовали 20 тыс. руб. за разрешение петь после 22.00, то есть в "тихий час".

В частности, Толмацкий сообщил следующее: "Вернулся домой с гастролей, клоака в своём стиле. 4 августа выступал на открытой площадке в Тюмени. Так вот, полиция с ОМОНом приехали ровно в 23.00, с автозаками, просили 20 тыс. руб., дабы мы могли продолжить. Мне интересно, сколько клоака платит басманному УВД?" - написал музыкант в своем Twitter.

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU заявили, что из-за позднего концерта был составлен административный материал, который передали в комиссию.