Порошенко вводит нацистское приветствие в ВСУ

Украинский президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о замене военного приветствия в армии. Об этом сообщил министр обороны страны Степан Полторак, передают украинские СМИ.

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Законопроект предусматривает введение приветствия украинских нацистов времен Великой Отечественной войны "Слава Украине! Героям слава!". По словам министра, законопроект уже практически готов. Субъектом законодательной инициативы будет сам Порошенко.

Полторак выразил надежду, что Верховная рада примет закон после выхода с каникул. Он также заявил, что нацистское приветствие будет использоваться уже на параде в день независимости 24 августа.