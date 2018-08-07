На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером и завтра днем в регионе ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

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В отдельных районах области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более.

Южноуральцам рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, оказавшись на улице, не прятаться около стен домов, рекламных щитов, деревьев, на остановках общественного транспорта, не стоять под линией электропередач. при сильном ливне жителям области рекомендуют воздержаться от поездок на автотранспорте и оставаться в квартире или на работе.