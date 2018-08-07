ОЗХО вернется в Эймсбери для сбора новых образцов

Великобритания пригласила независимых экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора дополнительных образцов по инциденту в городе Эймсбери. Об этом пишут "Известия".

В начале июля в полицию поступили сообщения о том, что в одном из домов в критическом состоянии обнаружены без сознания два человека. Впоследствии женщина скончалась.

В полиции подтвердили, что они пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В июле эксперты ОЗХО посетили Эймсбери, они собрали образцы отравляющего вещества.

Daily Mail сообщала, что люди, отравившиеся в Эймсбери, нашли флакон духов и распылили его на себя.