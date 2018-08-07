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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
07.08.2018 15:35 Мск (17:35 Екб)
политика | Пермский край
Прикамские депутаты подготовили финальный вариант закона об отмене налоговых льгот
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Льготы по налогу на прибыль в Пермском крае не будут предоставляться компаниям, ведущим благотворительную деятельность. Кроме того, на льготную ставку не смогут рассчитывать организации, скопившие долги по налоговым платежам. Эти две поправки депутаты краевого заксобрания одобрили при подготовке проекта о поэтапной отмене налога на прибыль ко второму чтению, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2018 г. льготная ставка составит 13,5%, говорится в тексте закона. Она будет поэтапно повышаться: с 14,75% в 2019 г. до полного обнуления льготных ставок в 2021 г.

Инициатива по отмене льготы принадлежит краевым властям. Губернатор Максим Решетников заявил, что мера неэффективна.

Решением рабочей группы законопроект рекомендован к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании 16 августа.

Другие новости по темам: заксобрание Пермского края, налоговые льготы, налог на прибыль
07.08.2018 15:35 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:35 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.06.2018 10:40 Мск
Депутаты Пермского края поддержали Решетникова и отменили налоговые льготы

Ранее 20.06.2018 12:57 Мск
"Пришло время отменять". Депутаты заксобрания Пермского края поддержали губернаторский проект об отмене налоговых льгот

Ранее 30.05.2018 09:59 Мск
Решетников отменяет налоговую льготу Басаргина из-за которой бюджет Прикамья не досчитался 65,6 млрд

Ранее 24.05.2018 11:59 Мск
Решетников решил отменить налоговые льготы Басаргина








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Прикамские депутаты подготовили финальный вариант закона об отмене налоговых льгот
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