Прикамские депутаты подготовили финальный вариант закона об отмене налоговых льгот

Льготы по налогу на прибыль в Пермском крае не будут предоставляться компаниям, ведущим благотворительную деятельность. Кроме того, на льготную ставку не смогут рассчитывать организации, скопившие долги по налоговым платежам. Эти две поправки депутаты краевого заксобрания одобрили при подготовке проекта о поэтапной отмене налога на прибыль ко второму чтению, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2018 г. льготная ставка составит 13,5%, говорится в тексте закона. Она будет поэтапно повышаться: с 14,75% в 2019 г. до полного обнуления льготных ставок в 2021 г.

Инициатива по отмене льготы принадлежит краевым властям. Губернатор Максим Решетников заявил, что мера неэффективна.

Решением рабочей группы законопроект рекомендован к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании 16 августа.