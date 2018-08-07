В екатеринбургском парке "Зеленая роща" вырубают деревья

В городском парке "Зеленая роща" в центре Екатеринбурга начали вырубать деревья. Об этом сообщил в Facebook урбанист Владимир Злоказов. В подтверждение слов он также опубликовал фотографии, передает корреспондент Накануне.RU

По мнению активиста, вырубка осуществляется по инициативе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая строит рядом с парком новое здание и, тем самым, захватила часть Зеленой рощи.

Ранее общественники создали петицию с требованием остановить "точечное" благоустройство, так как рядом с клиникой "УГМК-здоровье" был возведен забор, а позднее там появились дорожки из камней и деревянных досок.

Активисты недоумевают, почему в парке начались работы по так называемому "колхозному" благоустройству, если в администрации уверяют, что все мероприятия на этой территории запланированы на 2019-2021 гг. Ранее представители УГМК заявляли общественникам, что якобы все работы согласованы с городскими властями.

Стоит отметить, что проект комплексного благоустройства Зеленой рощи был вынесен в начале 2018 г. на обсуждение горожан. Общественники и архитекторы раскритиковали варианты модернизации Зеленой рощи за отсутствие концепции и стремление "закатать природу в асфальт". Теперь активисты требуют от властей повторного обсуждения данного проекта с жителями города.