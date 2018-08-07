ВСУ ракетным ударом уничтожили в ДНР машину скорой помощи, все погибли

Трое человек в машине скорой помощи на юге ДНР погибли при выезде для оказания помощи больному. Украинские войска уничтожили ее прицельным ракетным ударом, заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, ночью позвонила жительница н.п. Набережное Новоазовского района. Из-за того, что ночью гражданские медики не смогли бы к ней приехать, была направлена машина с медиками одного из военных подразделений. Машина была оборудована всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими ее как санитарный автомобиль. Она также двигалась с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения.

Однако на подъезде к поселку по машине с позиций 93-й бригады ВСУ был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой. Водитель и две женщины-медика погибли.

"О каком соблюдении международных конвенций и правилах ведения войны можно говорить в данном случае, если само понятие гуманность уже давно стерлось из умов большинства военнослужащих ВСУ", - сказал Безсонов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле ВСУ вероломно обстреляли автобус со школьниками, в результате чего погиб спасавший школьников военнослужащий.