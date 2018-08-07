В России разработан "вечный" реактор для подлодок четвёртого поколения

В России разработана и испытана активная зона ядерного реактора, способного работать в течение всего жизненного цикла атомной подводной лодки.

Как сообщает ТАСС, новая технология позволит избегать перезарядки ядерного топлива. Эта активная зона будет оптимизирована для подлодок четвёртого поколения.

Кроме того продолжается работа над циркониевыми активными зонами для уже эксплуатирующихся атомных ледоколов 14-10-3МП.

Напомним, Уральским турбинным заводом в ходе выставки "Иннопром - 2018" были представлены уникальные турбины низкого давления для атомных ледоколов.