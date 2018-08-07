В Кургане экстремист в суде не признал свою вину

В Кургане осудили местного жителя Евгения Лесового за экстремизм.

Мужчина в ноябре прошлого года вступил в группу в Telegram под названием "Артподготовка" - она была связана с подготовкой запрещенного в России межрегионального общественного движения, признанного экстремистской организацией, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В группе призывали к массовым беспорядкам, намеченным на 5 ноября прошлого года оппозиционно настроенными гражданами. Лесовой в группе размещал текстовые сообщения, в которых содержалась пропаганда и призывы к массовым беспорядкам.

"Свою вину в совершении экстремистской деятельности Лесовой не признал", - добавили в СК.

Мужчине дали 2 года в колонии-поселении.