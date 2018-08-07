В школах Свердловской области создадут пять тысяч новых мест

В 2018 году в Свердловской области в рамках реализации государственной программы планируется создание пяти тысяч новых мест в школах. Так, 1 сентября откроется новая школа в Кировграде на 1,2 тыс. мест, с появлением которой все кировградские школьники будут учиться в одну смену, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

Новый образовательный комплекс состоит из нескольких блоков: для учащихся начальной школы и старшеклассников предусмотрены отдельные входы и гардеробы. Кроме того, для детей младших классов, помимо учебных кабинетов и игровых комнат, созданы спальные помещения в группах продленного дня.

В школе будет работать пять спортивных залов, актовый зал почти на 500 мест с гримерными комнатами, размещенными за кулисами сцены, библиотека, школьный музей. Медицинский блок включает кабинет психологов, логопедов и стоматолога.

В новой школе в полной мере реализована областная программа "Уральская инженерная школа": оборудуются кабинеты химии, физики, математики и информатики.

Отметим, что по данным министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в рамках реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях в будущем планируется также строительство новых школ на 1 тыс. 275 мест в Невьянске и Каменске-Уральском.