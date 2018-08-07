Мосгорсуд продолжил работу после частичной эвакуации

Апелляционный корпус Московского городского суда частично эвакуировали из-за задымления, передает РИА Новости.

Прибывшие на место пожарные возгорания не обнаружили. Корпус продолжил работу.

В июле более 1,5 тысячи человек были эвакуированы из торгового центра "Рио" на юго-западе Москвы. Произошло короткое замыкание, возгорания не последовало, однако произошло задымление здания.