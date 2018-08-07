Турция создает собственное космическое агентство

До конца 2018 года в Турции будет создано собственное космическое агентство. Такое заявление сделал министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

По его словам, первоначальной целью ведомства станет регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр. Особое внимание будет уделено развитию космической отрасли, формированию научной платформы для космических разработок и увеличению числа кадров.

Министр уточнил, что космическое агентство будет отвечать за определение принципов развития и разработку стратегии продвижения космической сферы Турции. По словам Варанка, новое ведомство будет создано до конца этого года, а затем начнется ускоренный процесс формирования его структуры. Он отметил, что агентство будет не только координировать реализуемые в стране проекты в сфере космических технологий, но и развивать международные связи в этой области в рамках ООН, передает ТАСС.

Напомним, недавно стало известно, что летные испытания нового российского космического корабля "Федерация", вероятно, перенесут с 2022 на 2025 год.