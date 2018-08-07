Прокуратура Лабытнанги не дала МУПу купить авто за бюджетный миллион

Муниципальное предприятие Лабытнанги вынуждено было отменить закупку автомобиля, на который планировало потратить свыше 1 млн руб. из бюджета. Закупкой заинтересовалась прокуратура.

В документах указано, что авто должно было быть оснащено навигационной системой с картами России и близлежащих государств, а также рулем с кожаной обивкой, круиз-контролем и мультимедийной системой.

В прокуратуре ЯНАО Накануне.RU сообщили, что требования в описании закупки нарушают федеральный закон и никак не влияют на исполнение возложенных на органы местного самоуправления полномочий. По требованию городской прокуратуры закупка отменена.