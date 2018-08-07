В Челябинской области 193 млн рублей потратят на безопасность школ

Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность образовательных организаций в новом учебном году. Об этом он заявил на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам главы регионального минобрнауки Александра Кузнецова, в новом учебном году на территории Челябинской области планируют начать работу 2 тыс. 279 образовательных организаций. Для обеспечения образовательного процесса и жизнедеятельности обучающихся и педагогов в 2018 году на антитеррористические мероприятия направлено 193,37 млн рублей.

Средства пойдут на монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова, тревожной сигнализации, на обеспечение физической квалифицированной охраны, на ограждение территорий, а также на систему контроля и управление допуском.

В образовательных организациях были проведены проверки, по результатам которых руководителям представлены дополнительные предложения по укреплению антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.

Весь личный состав ГУ МВД России по Челябинской области в период с 30 августа по 2 сентября будет нести службу в усиленном режиме. 1 сентября вблизи зданий образовательных учреждений планируется выставить дополнительные наряды ДПС.