"Водный союз" работает в долг: мэрия Кургана не перечисляет миллионы в рамках обещанной субсидии из-за задержки финансирования из областной казны

В Кургане "Водный союз" все еще не получил от администрации города обещанную субсидию в размере 150 млн рублей - коммунальщикам приходится объяснять своим подрядчикам, что деньги на ремонт систем водоснабжения скоро будут. Пока все работы проводятся в долг.

Напомним, между "Водным союзом" и мэрией было заключено соглашение, в рамках которого до 3 августа этого года власти должны были перечислить 150 млн рублей на ремонтные работы. Однако денег до сих пор нет.

"Сейчас в рамках субсидии выполняются работы по капитальному ремонту сетей водопровода и канализации на улице Коли Мяготина. Поставщики и подрядчики работают в долг. В планах - капитальный ремонт водопровода на бульваре Солнечный, замена задвижек на сетях и очистных сооружениях, а также иные работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения. Все работы необходимо завершить до конца текущего года", - сообщил Накануне.RU глава "Водного союза" Владимир Овсянников.

Как сообщили в администрации, денег нет, потому что еще не прошло финансирование из бюджета региона.

"Финансирование расходов предусмотрено за счет средств бюджета Зауралья. Перечисление платежей на расчетный счет "Водного союза“ будет произведено после их получения. Пока этих денег нет", - сообщили в администрации Кургана.